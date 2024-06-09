USA製 Carhartt デトロイトジャケット HELMETS ブラック

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▪️CarharttカーハートUSA製MADEINTHEUSAofUSandimportedparts▪️デトロイトジャケットブルゾン※生産終了廃盤モデルJ001BLK▪️カラー:ブラック▪️襟部分 コーデュロイ▪️サイズ:S（アメリカサイズのSなので、日本サイズではMからLあたりになります。普段サイズ40の方に良いと思います。実寸ご確認下さい）平置き実寸 着丈 62 身幅 53 肩幅 48 袖丈 62✅HELMETStoHARDHATS退役軍人が民間の建設業界に再就職するためのトレーニングプログラム非営利団体『HelmetstoHardhats』のプリントが内ポケットに入るUSA製。▪️画像11袖先のみごく僅かな当たり、生地はガッチリしていてしっかり固くライナーのブランケットももちろんほぼ使用感のないこれからエイジングしていく仕上げがいのあるお品です。✅こちら値引き不可です。簡易包装にて折りたたんでの配送になりますのでご了承下さい。他にも出品しておりますので宜しくお願い致します。 ↓ #ブルー☆一覧＊美品ですが年数の経ったUSED商品になります。古着の扱いやケアに不慣れな方、神経質な方はお控えください。＊着画お断りしております。＊購入前にプロフご一読下さい。＊プロフご一読後即購入OKです。#USA古着#アメリカ古着#ヴィンテージ#アメリカンカジュアル素材···コットンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし