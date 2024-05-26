cornelian taurus カードホルダー 名刺/定期ケース

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いただき物ですが、使わないので出品します。新品です。定価 49,500円日本製色：BROWN（茶）サイズ： 縦 約10.5cm横 約7.5cm※素人採寸のため多少の誤差がございます。素材表地：ワニ革 100%裏地：牛革 100%状態新品のまま未使用の正規品です。目立つ汚れ、ほつれ等はありません。付属品：キャンバスケースご質問やご要望、コメントお願いいたします。以下公式サイトよりslidecard2021年春夏コレクションの新作でICカードや名刺、使う頻度の高いポイントカードを携帯できるカードホルダーです。ボタン付きストラップを外して引くことで中のカードがスライドして出てきます。シンプルなデザインながら機能的な側面もあるのが魅力の一つです。また付属の革紐を使用して首からかけたり、斜めがけして携帯できるのでファッションの一部としても取り入れることが出来ます。プレゼントとしてもお薦めです。※クロコダイルレザーは革の中で一番価値の高い革とされています。コレクションに対して最適な場所を意識しながら裁断し縫製しています。職人の技術と革の最高峰と言われるクロコダイルレザーで作られたラグジュアリーなコレクションをお楽しみ下さい。1点1点革の使用箇所により腑（ふ）のバランスなど個体差がございます。在庫商品、また新たに制作する際にも、お客様による使用箇所の指定はできません。あらかじめご了承の上お買い求め下さい。