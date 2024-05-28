CRIMIEクライミー リバーシブルジャケット【新品】S

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【定価5.28万新品タグ付】CRIMIE リバーシブルジャケット



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ご覧頂きありがとうございます。上質で程良い艶のサテン生地とオリジナル柄のノイズレオパードのリバーシブルジャケットになります。表はサテン生地のジャケットで、ポケットロにラムレザーを配し気品ある表情に仕上げられています。裏面には肌触りの良い上質なポリエステルにオリジナル柄のカーキ色のノイズレオパードを全面プリント。ポケットロはウエスタン調の両玉縁ポケットにレザーを配し個性あるブルゾンに。中綿には超軽量で保温性の高いシンサレートを採用し防寒性にも優れています。高級感のあるオリジナルのボタン、メタルプレートを使用し細部までこだわり抜かれた一着になっています。購入後、試着のみで着用歴はありません。現状、自宅暗所、防虫防湿処理の上、吊り保管になります。通常販売価格 税込52,800円タグ付き表記サイズ S肩幅実寸…約42cm身幅実寸…約50cm着丈実寸…約67cm※上記実寸は平置きの素人採寸になります。若干の誤差はご容赦ください。折り畳んでの発送になりますので、こちらもご容赦ください。ご決済後1〜2日以内に【匿名配送】で発送させて頂きます。よろしくお願い致します。