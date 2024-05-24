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◎美品　バーバリー 名刺入れ カードケース ノバチェック サフィアーノレザー　黒
商品番号 C61040107343
商品名

◎美品　バーバリー 名刺入れ カードケース ノバチェック サフィアーノレザー　黒
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム◎美品　人気　BURBERRYバーバリー　名刺入れ　カードケース　パスケース　内側ノバチェック　サフィアーノレザー　メンズレディースユニセックス○サイズタテ8cmヨコ11cmマチ1cm○状態目立った傷や汚れなく、まだまだお使いいただけるかと思います◎○カラー黒　ブラック○素材本革レザー　サフィアーノレザー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・ストア商品鑑定済み商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/conception634957.html
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