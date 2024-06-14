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美品 3ピース スーツ DARROW DALE オーダースーツ
商品番号 M86996043195
商品名

美品 3ピース スーツ DARROW DALE オーダースーツ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DARROWDALE3ピースです。(ジャケットベストパンツ)結婚式などでしか着用しておらず、未使用に近いため非常に綺麗です。テーラー屋で、当時130000円で仕立ててもらいました。色はネイビー、ブラックウォッチ柄です。ノッチドラペル、本切迫、サイドベンツ、ペーズリー裏地。ジャケット(S〜M)袖丈61cm、着丈66cm、身幅53cmベスト(S〜M)着丈52cm、身幅45cmパンツ(S〜M)ウエスト73cm、股上25cm、股下69cm※こちらは平置き実寸です、多少の誤差はご容赦ください。ジャケットスラックステーラードジャケット菅田将暉
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