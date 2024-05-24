付属品完備✨ プラダ　長財布　二つ折り財布　サフィアーノレザー　メタルロゴ　黒

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♪ご覧いただきありがとうございます♪【商品情報】■商品名PRADAプラダ折財布折りたたみ財布2つ折り財布長財布ロングウォレットwallet小銭入れ札入れカード入れカードケース定期入れ名刺入れ型押しロゴプリントロゴ銀ロゴシルバー金具バイカラーメンズ■型番2M0836■カラーブラック 黒 NERO■素材サフィアーノレザー 革 ■サイズ縦:9cm横:19cmマチ:2cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。■仕様・ファスナー付き小銭入れ×1・札入れ×1・カード入れ×13・フリーポケット×4※詳細は写真でご確認ください。■購入元大手ブランド買取店古物市場・ブランドオークション※鑑定済みの正規品です■付属品・保存箱・ギャランティカード・ブランドカード※画像10枚目が全てです。【商品状態】目立ったダメージはなく、まだまだ長くお使い頂けます(^^)【梱包、発送】宅急便コンパクトでお送りします。【その他】⚠状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。⚠撮影は色味に注意して行なっていますがモニター環境によっては異なって見える可能性がございます。⚠中古品ですので、多少の傷やスレなどはございます。ご理解いただける方のみ購入お願い致します。☆ペット、喫煙者はおりません。☆即購入大歓迎です。☆深夜・早朝の購入、コメントもOKです。☆値引き交渉中、質問やり取り中であっても、購入者様を優先させていただきます。 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒他にも財布を出品しております♡ #naosの財布是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ご不明な点等ございましたら、気軽にお尋ね下さい✨No.w340