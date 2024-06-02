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商品詳細
材質···シルバー新品未使用です。2023年6月購入。プレゼントの予定でしたがHermesシェーヌダンクルシルバーが綺麗なネックレスです！箱・リボン・袋付き付属品専用ケースショッパーリボン取り扱い説明書材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/Persia5788.html
http://narcologia.ru/goods/kindness31405.html
http://narcologia.ru/goods/smear580704.html
Hermes 【新品未使用・入手困難】シェーヌダンクル ネックレス アミュレット
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