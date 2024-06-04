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読売ジャイアンツレトロキャップ
商品番号 B26091215074
商品名

読売ジャイアンツレトロキャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャイアンツ友の会入会時もらいました、45年前位経つのでツバの裏に少しシミがありますノークレームノーリターンでお願いします、値引き交渉ごめんなさいm(._.)m
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