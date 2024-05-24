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茶道具　一式
商品番号 G42112142943
商品名

茶道具　一式
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。⚫︎商品内容　茶道具セット　一式　お稽古用　初心者用⚫︎商品状態　数回使用、綺麗な状態です。短冊箱茶杓茶筅茶碗水差し建水なつめ⚫︎自宅保管品で、保管に伴う汚れ　少々細かい傷等ご了承下さい。⭕️商品状態目安未使用:未開封または一度も　　　　使用していない商品。未使用に近い:数回(僅か)使用、　　　　　　傷、汚れ無い商品。目立った傷や汚れなし:　　　よく見ないとわからない　　　レベルの傷、汚れあり。やや傷や汚れあり:中古とわかる　　　　　　　傷や汚れあり。傷や汚れあり:一目でわかるレベ　　　ルの大きな傷、汚れあり。
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