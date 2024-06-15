ナチュラルタンレザー メンズ 名刺入れ カードケース カード入れ

ナチュラルタンレザーメンズ名刺入れカードケースカード入れイントレチャート本革ヌメ革ハンドメイド定期入れビジネス工房出品中のアイテムはすべて当工房だけのオリジナル仕入れから型紙製作、製造発送まで責任を持って行っています。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた名刺入れ。伝統工芸をベースとした技を使い、極太編み込みにデザイン、経年変化のグラデーションを楽しむことができます。外装は極太編み込みの重厚感がとても魅力的です、このイントレチャートは天然皮革であるヌメ革を編み込むことで、抜群の格好良さを醸し出します。「ナチュラルタンレザー」シリーズで使用しているヌメ革は、塗料の加工を一切しておりません。その他の表面加工も、ほとんど施していないのが特徴で、新品の状態は「白ヌメ」と呼ばれる、淡いベージュ色です。一般的なヌメ革は、ヌメ革と謳っていても、実際はベージュ色の塗料などで加工しているものも多いのです。日光や熱で日焼けしたり、ケアオイルや手の脂が染み込むことなどによって、色がより深いものへと変化します。色の変化とあわせて、内部からオイルが浮き出して浸透することで光沢感が生まれてきます。外寸縦7.5cm×横11cm×厚み2cm機能名刺入れ×1フリーポケット×2素材ヌメ革色 ナチュラルカジュアルからフォーマルまで、使うシーンを選びません。どんな服装にもマッチしてくれるほど、格好良さと温かみを持ち合わせています。



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