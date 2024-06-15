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※週末限定値下【新品】ニューエラ　コインパーキング　シカゴブルズ　NBAコラボ
商品番号 J42543869208
商品名

※週末限定値下【新品】ニューエラ　コインパーキング　シカゴブルズ　NBAコラボ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

【新品】ニューエラ　コインパーキング　シカゴブルズ　NBAコラボ　59FIFTYCOINPARKINGDELIVERYシカゴ・ブルズブラックサイズ:71/259.6㎝定価:6600円ITEMDETAILSZ世代を代表する覆面アーティスト、COINPARKINGDELIVERYとのコラボコレクション。ブランドを象徴するキャラクターである、白井さん、片山さんをメインモチーフに採用。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開。頭の小さい方から大きな方まで、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。#ユニセックスカラーブラック商品番号13534559チームシカゴ・ブルズリーグナショナル・バスケットボール・アソシエーション
http://narcologia.ru/goods/mobilehome583943.html
http://narcologia.ru/goods/plaque309607.html
http://narcologia.ru/goods/plaque738507.html
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