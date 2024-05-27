ヴィンテージ　14号　シルバーリング　アニマルモチーフ　彫刻　ゴールドデザイン

★size14号素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ。また、お写真もご確認ください˙ᵕ˙★色シルバー★素材ロジウムメッキ★品番 ®️1644▽▽▽▽▽▽おすすめリング▽▽▽▽▽▽click(˙꒳˙)/#一点物アクセサリー扉#セレクトショップ胡桃屋△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△★2点以上ご購入の際は、メルカリ〝まとめ買い〟機能がオススメです¨̮♡︎★フォロー割引ჱ̒⸝⸝•̀֊•́⸝⸝)‪̖́–詳しくはプロフィールに記載してあります。お得なフォロー割り、是非ご利用ください♪★価格交渉値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。※SALE時はフォロー割、その他SALE併用不可価格交渉については、商品の状態、相場を元に価格設定しております。配慮あるコメントをお願いいたします。価格変更後はすぐにご購入お願い致します。仮に値段変更後、他のお客様が購入された場合は、メルカリの規則に添い、そのままお取り引きをさせて頂きます。★コメントにて交渉中でも、即購入していただける方を優先でご案内しております。要チェックです＼＼\\\\٩('ω')و//／／#セレクトショップ胡桃屋〝1,500円以下〟の商品2点以上購入で10%割引！！↓↓↓購入前にご希望の商品にコメントしていただけますと購入者様に合った割引を適応します。※フォロー割、その他SALE併用不可材質···その他金属カラー···シルバー



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