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Knuth Marf　クヌースマーフ　フライトジャケット　千鳥柄
商品番号 E21927882377
商品名

Knuth Marf　クヌースマーフ　フライトジャケット　千鳥柄
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○商品説明KnuthMarf　クヌースマーフroundsleeveflightjacket/chidori(unisex)フライトジャケット　千鳥柄素材：(表地)ポリエステル90%/ウール10%(裏地)ポリエステル100%(リブ)ポリエステル95%/ポリウレタン5%SIZE※全て平置きでの採寸となります。着丈:66cm裄丈:96cmバスト幅:76cm袖ぐり:30cm袖幅:11cm衿丈:10cm裾幅:68cm■状態：目立った傷や汚れもなく、まだまだお使いいただけます◎即購入大歓迎です。コメントのやりとり中でも、先に購入手続きをされた方を優先させていただきます。ご購入・お支払い後1〜2日以内に発送するよう心がけております。
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