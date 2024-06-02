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vans ハーフキャブ　メタリカ　難あり訳あり
商品番号 F13818678648
商品名

vans ハーフキャブ　メタリカ　難あり訳あり
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタリカ20周年記念のバンズコラボハーフキャブです。10年以上前古着屋で購入した際右27.5センチ左26.5センチ　という謎の状態で購入しました。かなり古いもので状態も良くありません。観賞用やコレクションとしていかがでしょうか？ご理解ある方よろしくお願いします。
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