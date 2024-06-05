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新品28.5cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DXDECK
商品番号 A23579527219
商品名

新品28.5cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DXDECK
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★値引き不可！即買いのみ★★箱なし発送！箱希望の方はプラス300円となります。コメント下さい★・新品・サイズ：28.5cm・VANS・アナハイムファクトリーコレクション・オーセンティック・44DXDECK・カラー：RED・60'S復刻のブルーのデッキソール！箱も当時の復刻バージョン！・オンスのある生地、太めのパイピングライン、光沢のあるテープ、ボリュームのあるトゥ、ヒールパッチ等、60'S当時、カリフォルニアショップで並んでいたかのような通常ラインとは一線を成すビンテージな作りです。東洋エンタープライズリアルマッコイズHarleyofScotland501XX66XX510511557XXサード70505507XXセカンド2NDVANSヴァンズオーセンティックアナハイムファクトリーコレクションLevi'sリーバイスDENIMEドゥニームFULLCOUNTフルカウントWAREHOUSEウエアハウスUESウエスリゾルトボーイズマーケットアナトミカロンハーマンロフトマンBSHOPDANTONダントンオーシバルオーチバルMODSモッズスーツルサンパレイユモールスキンアニ散歩アニ別注ラブルール片野英児666ルイスレザーアディクトクローズマーガレットハウエルバーバリーポールスミスユナイテッドアローズビームスシップス
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新品28.5cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DXDECK
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