武豊　4000勝記念キャップ

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商品詳細
武豊の4000勝の記念に作られたキャップです。タグ付き未使用で状態は良いと思います。自宅で保管しておりましたので、商品の状態は画像で確認の上検討下さい。[サイズ] 57~60センチ値下げ交渉不可
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