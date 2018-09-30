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武豊　4000勝記念キャップ
商品番号 H44504823606
商品名

武豊　4000勝記念キャップ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

武豊の4000勝の記念に作られたキャップです。タグ付き未使用で状態は良いと思います。自宅で保管しておりましたので、商品の状態は画像で確認の上検討下さい。[サイズ]　57~60センチ値下げ交渉不可
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