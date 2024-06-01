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DIESEL　ディーゼル　ハイカットスニーカー
商品番号 P17720769640
商品名

DIESEL　ディーゼル　ハイカットスニーカー
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIESEL　ディーゼル　ハイカットスニーカー26cmデニムの色落ち加工のあるスニーカーこちらでお譲り頂きましたがほとんど履いていないので、比較的綺麗なスニーカーです。カラー...ブルースニーカー型...ハイカット履き口...紐素材...キャンバス柄・デザイン...無地
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