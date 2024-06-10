

指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング



指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング 指輪 【R/96】 約9号 天然石 925 SILVER 銀 ストーン リング

管理番号【R/96】天然石と銀製の指輪です。◎サイズ 約9号です。(全国標準規格のゲージ使用)◎石は種類不明です。 色味もよく分からないです。 パープル色のような感じに見えますが、 濃いので藍色のようにも見えます。◎金具はシルバーです。 ◆注意点◆・中古品です。◎変色、クスミ、スレキズがあります。・付属品はありません。 本体のみのお届けです。・画像と実物の色は多少異なりますが、出来る限り、実物に近い色合いで撮影するように努力しています。 ・撮影に使用している道具は付属品ではありません。☆発送方法につきましては自己紹介をご覧下さいませ。☆状態やサイズ等で気になる箇所は、購入前に御質問下さいませ。