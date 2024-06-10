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指輪　【R/96】 約9号　天然石　925 SILVER　銀　ストーン　リング
商品番号 C96360440581
商品名

指輪　【R/96】 約9号　天然石　925 SILVER　銀　ストーン　リング
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号【R/96】天然石と銀製の指輪です。◎サイズ　約9号です。(全国標準規格のゲージ使用)◎石は種類不明です。　色味もよく分からないです。　パープル色のような感じに見えますが、　濃いので藍色のようにも見えます。◎金具はシルバーです。　◆注意点◆・中古品です。◎変色、クスミ、スレキズがあります。・付属品はありません。　本体のみのお届けです。・画像と実物の色は多少異なりますが、出来る限り、実物に近い色合いで撮影するように努力しています。 ・撮影に使用している道具は付属品ではありません。☆発送方法につきましては自己紹介をご覧下さいませ。☆状態やサイズ等で気になる箇所は、購入前に御質問下さいませ。
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