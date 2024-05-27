インディアンジュエリー　上金ハートフェザートップ　ゴールド右向き　K18GP

当方の出品商品に興味を持ってご覧頂きまして誠に有難うございます。コレクションや整理して使わなくなった物など色々と出品したいと思っています。コレクションとして大切に扱っていた物が大半です。また、カスタムやオリジナル、制作した商品もございます。お気軽にご質問等や値下げ交渉等お気軽にご連絡ください。商品一つの販売価格になります。まとめて購入はご連絡ください。鋳造品ではありません。トップ長さ6.9センチカン長さ1.4センチ幅1.7ミリ#インディアンジュエリー#フェザー#フェザートップ#シルバーアクセサリー#ゴローズ好き#ネックレス#ネックレストップ#トップ#925#silver#k18#k18gp材質···シルバーカラー···シルバー



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