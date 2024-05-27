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美品　カリマー BLITZ CAP フライトキャップ
商品番号 D31509375107
商品名

美品　カリマー BLITZ CAP フライトキャップ
ブランド名 カリマー
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

美品　karrimorBLITZCAPブリッツキャップフライトキャップサイズ:フリーカラー:茶　赤　明るめのカラーでアクセントになります自宅保管品ですドローコードに若干の使用感がありますその他目立つダメージや使用感はありません美品です素材100%Nylon防風性に優れたナイロン生地と、フリースを組み合わせたハイキング、トレッキング用キャップ耳当てはバックルで固定後ろのドローコードでサイズを調整可能他の出品物とまとめてご購入いただける場合はお値引きいたします丁寧に梱包し発送致します
http://narcologia.ru/goods/choice423885.html
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