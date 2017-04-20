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デフブリード！
商品番号 L33272825341
商品名

デフブリード！
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 25,422 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gacktさんや和楽器バンドのメンバーの方など有名アーティストを惹き付けるデザイン、デフブリードのショップとコラボ商品！　の為、世界に１つかもしれないです。笑　ワンポイント真鍮に変更してあり磨くとゴールドが輝いてカッコいいです。　わりとシンプルですがしっかりデフブリード感があるブレスレットです。　一応中古商品の為神経質な方はご遠慮ください。　それではよろしくお願いいたしますm(__)m　シルバー925　シルバーアクセサリー　ガクト　ビジュアル系　V系　ホスト系　Silver925theGazettE　ガゼット　Deafbreed
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