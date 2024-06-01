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18金 K18 ダイヤモンクロスペンダント8.7g
商品番号 Y69237804451
商品名

18金 K18 ダイヤモンクロスペンダント8.7g
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 32,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18金K18ダイヤモンクロスペンダント8.7g3.1×4.5cmバチカン含むバチカン内径約4×7mmダイヤモンド0.15ctK18刻印あり18金製中古ですので少々の傷やくすみあります。
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