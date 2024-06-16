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ウイングロック／ウィングロック／特注CROSS　ネーム入り
商品番号 E50070671885
商品名

ウイングロック／ウィングロック／特注CROSS　ネーム入り
ブランド名 ウイングロック
特別価格 税込 20,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60000→44000※値下げ交渉不可◼️商品説明wingrockの貴重なネーム入り特注クロスです。◼️サイズW53×H62(特注サイズ)※HPラインナップにあるCROSS(S)SIZE：W37×H43通常規格では御座いません。◼️商品状態マルカン切れ目無し大変古い時期のクロスです全体的に小傷、酸化等御座います画像たくさん載せてますので、ご確認下さい。◼️付属品無し▲検索▲ウィングロックwingrockゴローズgoro's
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