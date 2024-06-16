ウイングロック／ウィングロック／特注CROSS　ネーム入り

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60000→44000※値下げ交渉不可◼️商品説明wingrockの貴重なネーム入り特注クロスです。◼️サイズW53×H62(特注サイズ)※HPラインナップにあるCROSS(S)SIZE：W37×H43通常規格では御座いません。◼️商品状態マルカン切れ目無し大変古い時期のクロスです全体的に小傷、酸化等御座います画像たくさん載せてますので、ご確認下さい。◼️付属品無し▲検索▲ウィングロックwingrockゴローズgoro's