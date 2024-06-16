FENDI名刺入れ,カードケース

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商品詳細
2023年7月に伊勢丹新宿本店にて購入したものです。購入しましたが使用する機会が少なく別のカードケースを持っている為出品します。店内での確認時と出品用の写真を撮った際のみ触っておりますが使用はしておりません。購入時の値段:50600円四枚目に購入の際の控えを載せておきます。
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