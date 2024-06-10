ボッテガヴェネタ　マネークリップ

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商品詳細
大阪百貨店内ボッテガヴェネタ正規店購入品です。購入後、数回使用後は自宅保管品になりますので、神経質な方の御入札は御遠慮下さい。付属品は、画像掲載の箱になります。カラー···ブラック宜しくお願い致します。
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