M'scollection(エムズコレクション)イバラクロスネックレス※氷室京介さんのパーソナルジーザスの元になったクロスです。シルバー925新品未使用【エムズコレクション】1987年スタート。常に個性的であり続けることをアイデンティティとし商品開発から生産までをすべて自社で行う「ものづくり」へのこだわりが高い品質と創造性を生み出しているブランド。ゴシック調のクロスにイバラを巻きつけて作製されたスモールサイズのネックレス。繊細な細工と燻しによってコントラストの冴えたクロスがさりげない胸元を演出してくれます。程良いボリュームとサイズ感なので、メンズ・レディースを問わず、ペアアイテムとしてのご使用もお勧めです。【商品詳細】[素材]シルバー925[付属品]専用ボックス,証明書[トップ]縦幅36mm（バチカン含む）横幅18mm厚み8mm[チェーン]全長50cm幅1.8mm#mscollection#エムズコレクション#gothictokyo#ゴシック東京#dimestore#ダイムストア#上野#アメ横#silver#silver925#シルバーアクセサリー#cross#クロス#十字架#ネックレス#necklace#イバラ



新品 M´s collection イバラ クロス ネックレス シルバー925-



新品 M´s collection イバラ クロス ネックレス シルバー925-



新品 M´s collection イバラ クロス ネックレス シルバー925-



新品 M's collection イバラ クロス ネックレス シルバー925 ...



新品 M´s collection イバラ クロス ネックレス シルバー925-



amp japan(アンプジャパン)通販 GOTHIC TOKYO(ゴシックトウキョウ)公式 ...



M's collection(エムズ コレクション) ミニ クロス シルバー ...



M's collection エムズコレクション スター ネックレス シルバー925 ...



M's collection(エムズ コレクション) ブランブル クロス シルバー K10 ...



Amazon | M's collection/エムズコレクション スモール ソーンハート ...



Amazon | M's collection/エムズコレクション スモール ソーンハート ...



M's collection(エムズ コレクション) ミニ クロス シルバー ...



しますので M's 人気クロスネックレス エムズコレクションの通販 by ...



M's collection(エムズ コレクション) ミニ クロス シルバー ...



シルバー925のおすすめネックレス10選！男女別に人気ブランドから紹介 ...