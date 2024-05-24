SISSY by KANSAI YAMAMOTO メンズ スーツ グレー

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◇商品情報◇◆ブランド...SISSYbyKANSAIYAMAMOTO◆タイプ...メンズ◆カラー...グレー◆サイズ(平置き実寸)cm表記ジャケットシングルスーツ※2つボタン...着丈：78...肩幅：50...袖丈：60...胸囲：102...胴囲：102...身長：175パンツ...ウエスト：100(半身50cm×2)...股上：29...股下：72...渡幅：39...裾幅：24※平置きで素人採寸となる為、 多少の誤差はあると思いますが、ご了承ください。◇状態説明◇◆状態...クリーニング済み（汚れ・ほつれなし）☆ご購入前に必ずご一読ください☆ 必ず写真をご確認いただき、購入のご検討をお願い致します。◆掲載画像について 掲載写真が全てとなりますので、 ご覧の上ご判断をお願い致します。◆発送について 土日、祝日は発送をしておりませんので ご了承の程宜しくお願いいたします。 また、送料の関係で圧縮や折り畳んで郵送する場合も ございますので、そちらもご了承の程宜しくお願い致します。◆採寸について 記載寸法は手作業で採寸（平置き実寸）している為、 実際にお届けする商品と誤差がある場合もございますので、 あらかじめご了承の程宜しくお願い致します。◆状態判断について 使用感、劣化の状態の判断には個人差がございますので、 あくまでも中古品とのご認識の上、ご購入をお願い致します。