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希少 Y-3 adidas×yohji yamamoto ネオン Tシャツ M
商品番号 H97028661687
商品名

希少 Y-3 adidas×yohji yamamoto ネオン Tシャツ M
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気完売の希少モデルY-3ワイスリーadidas×yohjiyamamotoアディダス×ヨウジヤマモトネオンロゴTシャツMサイズオーバーサイズで、ネオンカラーのyohjiyamamotoロゴが施されたとても人気の高いデザインTシャツ!!!一枚で存在感抜群。他人と被りたくないオシャレなTシャツをお探しの方へぴったりです。♢カラー♢ホワイトネオン♢﻿素材♢﻿本体綿100%リブ部分綿95%ポリウレタン5%♢サイズ♢【M】総丈75cm肩幅41cm身幅51cm袖丈12cm素人採寸ですので多少の誤差が生じます。ご了承ください。○アイテム完璧を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮いただだき、中古にご理解いただける方のみご購入をお願いします。【　注意事項　】※スクリーン環境によって、実際の商品の素材感や色味が異なって見える場合がございます。※折りたたんで発送となりますのでたたみジワがつく事がありますがご了承下さい。✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜♡送料無料♡即購入OK♡フォロー割引♡まとめ買い割引♡1～2日以内に発送✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜↓他の中古商品はこちら↓#REMI♡アパレルSHOP
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