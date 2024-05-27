美品　silver925 バードモチーフリング

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商品詳細
silver925シルバー925製バードモチーフリング鳥が二羽絡まっているデザイン刻印 925サイズ内径 20mm約 22号#elansilverchsilverhorsea\u0026gテンダーロイン ヘロン コスミックユニオン等好きな方にもオススメです、宜しくお願い致します。
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