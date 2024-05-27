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美品　silver925 バードモチーフリング
商品番号 G41127841383
商品名

美品　silver925 バードモチーフリング
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

silver925シルバー925製バードモチーフリング鳥が二羽絡まっているデザイン刻印　925サイズ内径　20mm約　22号#elansilverchsilverhorsea\u0026gテンダーロイン　ヘロン　コスミックユニオン等好きな方にもオススメです、宜しくお願い致します。
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