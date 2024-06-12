NIKE ズーム ペガサス36

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商品詳細
サイズ29㎝カラー蛍光オレンジ当方、普段28.5㎝を履いておりますが問題なくジョギング用で使用しておりました。５回程走りましたが、別のペガサスシリーズを購入した為出品致します。ソールの減りも少なくまだまだ使用出来る状態です。目立った傷などはなく美品です。箱は捨ててしまいましたので、他の箱を付けさせていただきます。中古品にご理解のある方よろしくお願い致します。喫煙者、ペットはおりません。
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