dries van noten 17ss ブルゾン

driesvannoten17ssのブルゾンです。ダークネイビーにゴールドのストライプで胸に刺繍が施されているものです。2、3回の着用でかなり綺麗な状態です。タグも残っています。薄めの生地でこれからの季節、tシャツの上に羽織って着用するのに丁度良いと思います。素材:コットン100%ririジップ表記サイズ:44サイズ詳細(cm)肩幅:43袖丈:64.5身幅:50着丈(襟含む):68CMMNSWDN/コモンスウェーデン/OURLEGACY/アワーレガシー/NAMACHEKO/MAGLIANO/JOHNLAWRENCESULLIVAN/MartineRose/WALESBONNER/JILSANDER/OAMC/LEMAIRE/HEDMAYNER/STONEISLAND/C.P.Company/XANDERZHOU/DELADA/AcneStudios/MARNI/ziggychen/アイザックセラム/インカネーション/isaacsellam/アイザックセラムエクスペリエンス/incarnation/C-DIEM/DEVOA/GUIDI/キャロルクリスチャンポエル/carolchristianpoell/ザラストコンスピラシー/Thelastconspiracy/ポールハーデン/ma+/maクロス/officinecreative/ボリスビジャンサベリ/borisbidjansaberi/ポエムボヘミアン/PoemeBohemien/lost\u0026found/primordialisprimitive/anndemeulemeester/リックオウエンスダークシャドウ/カルペディエム/GiorgioBrato/primordialisprimitive/エムエークロス/オフィチーネクリエイティブ/トムクロム/thomkrom/transituomo/NostraSantissima/avanttoi/YohjiYamamoto/Nude:masahikomaruyama/BlancYM/A.FARTEFACT/Soshiotsuki/Hannibal./D.HYGEN柄・デザイン···ストライプ



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