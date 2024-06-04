ユーズド パール リング シルバー900 銀 モード デザイン

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商品詳細
■はじめに当店のページをご覧いただきありがとうございますご購入の際はプロフィールをご確認くださいフォロワー割・まとめ買い割ございます■商品名usedclothingpearlringsilver900ユーズド古着中古パールリングシルバー900銀モードデザイン■状態(B)軽度の傷や汚れがある商品■商品詳細ブランド：usedclothing素材 ：silver900色 ：silver■採寸(多少の誤差がございます)9-10号程度#古着saya←他にも出品しております#accitems■品番smop000457材質···シルバー
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