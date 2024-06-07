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LAKERS NewERA キャップ
商品番号 J92341893604
商品名

LAKERS NewERA キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価6000円程度福岡の天神にあるnewera正規店にて購入しました！一度部屋で試着して、自宅に保管していました！傷汚れ、色褪せなど一切ない新品です！何かあればコメントお願いします！
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