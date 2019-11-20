オニツカタイガー MEXICO MID RUNNER28cm アシックス白レザー

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商品詳細
オニツカタイガーMEXICOMIDRUNNER28cmアシックス白レザーOnitsukaTigerメキシコミッドランナーです。サイズ 28㎝メルカリで購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。
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