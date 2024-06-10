レトロゲーム・SEGA ・ドリームキャスト・バーチャファイター ３セット

SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCAST102104ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””上記説明文はバーコード読み取りによるものです。バーチャファイター３がやりたくて、ほぼ発売と同時くらいに本体、ソフト、アーケードスティック、攻略本の順にすべて新品を購入。バーチャファイター４が登場するまでプレイしていました。全て新品購入でワンオーナー品です。３はやり込み頻度も少なく、使用感はあるものの、美品だと思います。本体は部品交換、分解掃除などいっさいしておらず、スティックともに軽くアルコールティッシュで拭いただけです。梱包直前には稼働の再確認をしますが、商品到着後もこれを保証するものではありませんので、ご理解のうえ、ご購入お願いします。状態などは写真を見てのご判断お願いします。メモリーカードは使えるかは不明です。電池交換が必要かもしれません。稼働確認に使用したテレビは出品商品ではありませんので、念のため。あくまで個人所有の中古品、長年の自宅保管ということをご理解いただき、完璧を求める方や神経質な方のご購入はお控えください。なお、こちらの商品は他フリマでも出品していますので、売れていた場合にはご購入いただけません。ご了承ください。



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