【PSA9】サイトウSR ワンオーナー品 VMAXクライマックス ポケモンカード

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PSA9サイトウ【SR】{261/184}[s8b]MINT92021PokemonJapaneseSword\u0026ShieldVmaxClimax261FullArt/Bea☆鑑定番号末尾111ゾロ目－－－－－－－－－－－－－#collectionYANトレーディングカードの真贋鑑定・グレーディング機関であるPSAにて最高グレードであるPSA9（Mint）を取得したカードになります。こちらは私自身でアメリカ本社に鑑定依頼したワンオーナー品です。よく質問される方がいらっしゃいますが、PSA10〜9の評価品であっても擦れ／凹み／欠け等がある場合もございます。必ずしも鑑定品＝完美品ではないということをご留意頂ければと思います。PSA鑑定士の評価以上に封入カードのコンディションを気にされる方はトラブル防止の為、予め購入をお控え願います。気になる箇所や質問、写真のリクエスト等ございましたらお気軽に申し付け下さい。商品画像をよく確認の上でご判断頂ければと思います。※二次利用の防止の為、鑑定番号を伏せておりますが、ご希望があれば購入後に鑑定番号をお伝えしますのでお申し付けください。また、慎重に取り扱ってはいますが鑑定ケースには擦れ等が有る場合もございます。神経質な方は購入をご遠慮下さい。発送時はOPP袋に封入し、緩衝材を用いて割れ対策をして発送いたします。即購入歓迎です。是非この機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。AllPSAitemsondisplayareone-owneritems.TransactionsthroughbuyingagenciessuchasBuyee,doorzo,JPGOODBUY,etc.arealsowelcomeポケモンカードゲームソード＆シールド\u2028ハイクラスパック「VMAXクライマックス」S8B－－－－－－－－－－－－－上記内容にご納得していただける方に限り購入可能です。※他のフリマアプリでも出品中であるため、同時に売り切れてしまった場合は購入日時の早い方を優先とさせて頂きます。尚、販売価格は変動する場合もございますのでご了承ください。その他のコレクション品はこちらから↓#collectionYAN