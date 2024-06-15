コウノドリ １巻〜１４巻

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます☺︎ドラマ化もされた人気漫画です。小学生の息子もハマって読んでいます。ダブって購入してしまっていた分を出品します。全巻ではありません。読み切りなので、非常に読みやすいです。写真3〜5枚目のように、表紙が少々傷んでいる巻があります。読むのには支障ないかと思います。中古品ですので、完璧を求める方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
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