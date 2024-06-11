M3908●江戸明治和本等＞堀之内詣［堀の内詣・堀内詣］（文政板）稀書往来物

●江戸明治和本●堀之内詣［堀の内詣・堀内詣］（文政板）【判型】中本1冊。縦181粍。【作者】高井蘭山（思明・伴寛トモヒロ・三遷・哂我シンガ・宝雪庵）校。大喬堂書。【年代等】文化10年8月書・初刊。文政4年8月再刊（［江戸］山口屋藤兵衛（錦耕堂）板）。【備考】分類「往来物」。『堀之内詣』は、江戸の四谷・新宿より堀ノ内に至り、同所散策後、井の頭をまわって江戸に戻るまでの沿道の神社仏閣等の名所と、堀の内・日円山妙法寺の縁起・由来を記した往来。「四方の海浪静にて、治る御代の時つ風、枝を鳴さず神儒仏、三の道明らけく、いづれ劣ぬ其中に、別て尊き鷲の嶺…」で始まる七五調の文章で綴り、ほとんど寺社縁起に終始する記述の末尾を「…日も漸（ようよう）黄昏に（およ）びしまゝ、家路に戻まいらせ候。かしく」と結ぶ。本文を大字・5行・付訓で記す。巻頭に「堀の内の図」、巻末に「直愈散」の効能書き（再板本では削除）を載せる。★改装・題簽欠・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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