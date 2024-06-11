ポケットモンスター ウルトラサン

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3DS『ポケットモンスターウルトラサン』の中古ソフトです。中古なりの使用感はあります。『親名変更や通常色の商品もあります。お気軽にお問い合わせください』【即購入OK】◎合計1000体以上収録夢特性多数◎ポケットモンスターウルトラサン・USUMまでのポケモン全種807種すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）育成済み個体400体以上（理想個体）進化前は未育成なのでお好みに育成可能です。・貴重なポケモンも多数海外配布限定＆現在入手不可ポケモン収録・古びた海図ミュウ色違い・クリスタル産セレビィ色違い・海外配布限定ジガルデ色違いなど◎剣盾新登場ポケモン全種（USUMのポケモンを合わせて全898種）すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）＊入手困難希少ポケモン多数・色違いムゲンダイナ・色違いザシザマ・色違いガラル3鳥・色違いゼラオラ・色違いメルメタル他にも多数収録＊映画配信ポケモンも収録◎ヒスイ地方限定のポケモンの色違い・ヒスイゾロアーク、バサギリなど・ラブトロスは通常色で両バージョン収録◎パルデア地方限定のポケモンの色違い・マスカーニャやパーモットなど以上でテツノイサハとウネルミナモまでの図鑑全種1010種になります！〇安心のホーム移動100%保証すべて正規の個体です。ポケモンホームへの移動すべて確認済み〇動作確認済み ※色違い未解禁のものは通常色のみです。「ポケットモンスターウルトラサン」ポケモン定価:￥4980#ポケモン#ゲーム#RPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSソードシールドサンアルセウスヒスイレジェンズスカーレットバイオレット