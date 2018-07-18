Tsuguharu Foujita、藤田嗣治【SIX POISSONS】



藤田 嗣治Tsuguharu Foujita猫と芸術 | 生活・イベント | 香港と深セン ...



藤田 嗣治｜FUJITA Tsuguharu（1886-1968） | 鳩ノ森美術 HATONOMORI ART



Léonard Tsuguharu Foujita 藤田嗣治| Maternité 聖母子像| Modern Day ...



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藤田嗣治画集 Leonard-Tsuguharu Foujita 全2冊揃／Sylvie,Dominique ...



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La vie et l'oeuvre de Leonard-Tsuguharu Foujita レオナール・フジタ ...



LEONARD TSUGUHARU FOUJITA VOLUME 1・2 の2冊で 藤田嗣治カタログ ...



藤田嗣治・Léonard Foujitaの作品との出会い – Encountering the works ...



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藤田嗣治の生涯と作品 Leonard Tsuguharu Foujita vol.1(texte de ...



藤田嗣治画集 Leonard Tsuguharu Foujita vol.2 【未開封品】

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者：TsuguharuFoujita、藤田嗣治タイトル：『SIXPOISSONS』(ＳＣＲ-10)サザビーズ・クリスティーズの有名海外オークションのレゾネ（カタログ）の一部を、新品額にてマット合わせ、額装致しました。掲載作品の多くは個人所有のプライベート・コレクションになっており、美術館や画集でもめったにお目にかかれないような、有名画家のたいへん貴重な作品です。カタログ自体もオークションで100万円以上等で高額取引されており、入手が非常に難しくなっております。絵画サイズは約16.0㎝×11.5㎝。額のサイズは約30.0㎝×25.0㎝、マット・アクリルガラス付、額縁とマットの色はブラックです。fu専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。