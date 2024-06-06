バリトンサックス用マウスピース ルソー クラシック

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バリトンサックス用マウスピース、ルソー4R吹奏楽のコンクールシーズン使用しましたが今は使用していないため出品致しました。付属品として、リガチャー、マウスピースキャップつけてますご希望によってはパッチ貼って発送も致しますのでパッチご希望の方は連絡ください。多少の使用感はありますが、まだまだ使えます。