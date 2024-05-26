【値下げ】①鄧麗君テレサ・テン　ビデオCD 2枚組　台湾盤

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プロフィールご覧ください鄧麗君テレサ・テン ビデオCD2枚組 台湾盤 VIDEOCDは専用の再生機器が必要ですが一部のDVDプレーヤーで再生できます。ちなみに当方所有のPIONEERDV-220Vで再生できました。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※気を付けてチェックしておりますが、万が一見落とし等ありましたらご容赦くださいまた、商品は写真に写っているもので全てです。購入後の値下げ交渉には応じておりません※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※