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昭阿弥 水注 煎茶道具 急須
商品番号 J43201703914
商品名

昭阿弥 水注 煎茶道具 急須
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭阿弥作染付　水注割れ、欠けはありません。蓋に若干汚れありますが、美品です。寸法：高さ約16㎝長さ（手、口含む）約17.5㎝長期自宅保管品ですので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。
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