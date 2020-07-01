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くもん 大量 国語 プリント 未使用 幼児
商品番号 W31972041297
商品名

くもん 大量 国語 プリント 未使用 幼児
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

膨大な量がありますので内容は詳しく載せきれないのですがひらがなが読めるお子さん～小学1年生くらいのお子さんにちょうど良いかと思います。400枚ほど重複したものもほんの少しですがあります他にも大量にございますので整理ができたら出品します
http://narcologia.ru/goods/competitive434781.html
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