くもん 大量 国語 プリント 未使用 幼児

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商品詳細
膨大な量がありますので内容は詳しく載せきれないのですがひらがなが読めるお子さん～小学1年生くらいのお子さんにちょうど良いかと思います。400枚ほど重複したものもほんの少しですがあります他にも大量にございますので整理ができたら出品します
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