【2冊セット】魔法少女まどか☆マギカ : プロダクションノート/新装版

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【2冊セット】魔法少女まどか☆マギカ:プロダクションノート魔法少女まどか☆マギカ プロダクションノート 新装版目立った汚れはございませんが中古品自宅保管ですのでご理解いただける方のご検討宜しくお願い致します^^アニメ制作会社シャフト発行のオリジナル設定資料集。◆2011年夏にコミックマーケットにて発売された有限会社シャフト発行、TVシリーズ『魔法少女まどか☆マギカ』設定資料集の新装版。◆『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクター設定、劇団イヌカレーの魔女設定、原案をすべて収録した完全版設定資料集。◆新版装は2011年に発売した旧版と収録内容はそのままに、各巻表紙とケースを取扱いやすいソフトカバー用に新しくデザインしたバージョンです。◆B5判/2分冊(設定資料集352P+劇団イヌカレー画集144P)/スリーブ入り