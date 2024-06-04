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志野　鉢　木箱付き　四方鉢　陶板　古玩　骨董品
商品番号 W80066348009
商品名

志野　鉢　木箱付き　四方鉢　陶板　古玩　骨董品
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 17,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

志野　鉢　木箱付き　四方鉢【状態】骨董品　とても古いものです。志野の浅い鉢です。裏面に窯ギレがありました。（指で弾いても割れた音はしません）（使用に支障ありません）その他に　ニュウ　や　カケはありませんでした。【サイズ】２２１×２１８ｍｍ　　　ｈ２６ｍｍ230515　M　N642　　志野　鉢　木箱付き　四方鉢にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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志野　鉢　木箱付き　四方鉢　陶板　古玩　骨董品
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