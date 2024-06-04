志野　鉢　木箱付き　四方鉢　陶板　古玩　骨董品

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商品詳細
志野 鉢 木箱付き 四方鉢【状態】骨董品 とても古いものです。志野の浅い鉢です。裏面に窯ギレがありました。（指で弾いても割れた音はしません）（使用に支障ありません）その他に ニュウ や カケはありませんでした。【サイズ】２２１×２１８ｍｍ ｈ２６ｍｍ230515 M N642 志野 鉢 木箱付き 四方鉢にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/enquire199489.html
http://narcologia.ru/goods/septet185219.html
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