ディアゴスティーニ ガンダム ファクト ファイル 19個まとめ売り ...

ディアゴスティーニOfficialガンダムファクトファイル19ファイルまとめ売りGUNDAMFACTFILEコレクションホビー機動戦士ガンダム■サイズ■縦約30㎝横約27㎝中古になりますので、使用感があります全部で19個のファイルにプロファイリングしております。全部を確認出来た訳ではありませんでしたが確認出来た限りだとある程度揃っているように見えました。パーソナルプロフィールメカニックファイルアザーユニバースMSジャーナル宇宙世紀年表宇宙世紀ガイド歴史フォーカスグロッサリー詳しくガンダムの事や、歴史、人物像が描かれていますので面白いです。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#おもちゃ沢山あるよーfreedomSS62202☆



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