PS5 デジタルエディション ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク 同梱版

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PS5デジタルエディションゴッド・オブ・ウォーラグナロク同梱版PS5デジタルエディションゴッド・オブ・ウォーラグナロク同梱版CFIJ-1000512月4日にJoshinWebにて当選購入しました。未開封品になります。ゲームする時間が無いので出品致します。すり替え防止の為、返品や交換は不可となります。未開封品の為、初期不良等はメーカーでの対応にてお願いします。落札後、速やかに発送させていただきますので、ご縁がありましたら宜しくお願いします。