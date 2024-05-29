【美品】 PS4 本体 CUH-2000A 付属品完備 使用回数少なめ

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ご覧いただきありがとうございます。PS4本体CUH-2000Aです。【付属品】・電源ケーブル・HDMIケーブル・純正コントローラー・コントローラー用USB充電ケーブル※説明書及び外箱はありません。【商品の状態】2017年新品で購入ゲームはドラクエⅪのみプレイ10時間程ほかVOD視聴で使用そのため、コントローラーのスティック状態は良好本体、付属品、共に動作確認済みですすべて除菌シートでアルコール消毒済み初期化のうえ発送致します使用頻度が少なく、しっかり遊んでいただける方にお譲り致します。問題なく動作しますのでご安心ください。【購入前に】中古品のためNR.NCでお願いいたします。ご購入にあたりプロフィールをご確認ください。#PlayStation4#PS4#ゲーム#美品#良品#SONY