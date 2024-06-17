ASTRO ユンサナ ぬいぐるみ ぬい服

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ユンサナぬいはお譲りいただきました。お譲りいただいた時よりお洋服に汚れがあります。白いTシャツ、ズボンのポケットのところなどにシミがあります。他のお洋服はぬいに少し着せてたものです。アクスタとトレカケース、ひよこのキーホルダーはおまけ程度。ぬいは出回り少なくとても大切にしていたものになりますので、出品迷っております。ぬいのみのお譲りは考えておりません。※お願い⭐️検品はあくまでもこちら側の感覚、判断で行っております。見落としなどある可能性もございますので、細かく気にされない方のご購入をお願いいたします。⭐️商品説明、プロフは必ずご一読いただきますようお願いいたします。⭐️ご質問ございましたらご購入前にコメントにてお願いいたします。ご購入いただきましたら全てにご納得いただいたと判断させていただきます。